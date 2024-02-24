نسمة محجوب:"حبيتك" أغنية حفل زفافي.. وأنا مش رومانسية.. وهذا سر ابتعادي عن التمثيل|حوار

نسمة محجوب لصدى البلد :

لست رومانسية وأغنيتي “حبيتك” أهديها لزوجي

أغنية “حبيتك” غنتها فى حفل زفافي ووجدتها مناسبة لأجواء عيد الحب

ابتعادي عن التمثيل لأنى مطربة وليس هناك عمل عرض على يناسبني

خطفت الفنانة نسمة محجوب الأنظار إليها بعد طرحها أغنيتها الأخيرة "حبيتك" والتى حققت مشاهدة كبيرة عبر اليوتيوب وحرصت نسمة على تقديم الكليب بشكل مختلف بعيدا عن التقليدية في الكليبات الرومانسية والتى تتناسب مع عيد الحب، نسمة محجوب تكشف كثير من التفاصيل المختلفة عن أغنيتها "حبيتك".

كيف وجدت ردود الفعل تجاه أغنيتك الأخيرة "حبيتك"؟

جاءت ردود الفعل جميعها حتى الآن إيجابية، وسعيدة بتفاعل الجمهور مع الأغنية التى طرحت منذ أيام قليلة بمناسبة عيد الحب، كما أن كلماتها بسيطة، ويندمج معها الجمهور بسهولة، وتعبر عن مشاعر واحاسيس العشاق بكل رقى، وحرصت أن أقدمها بشكل غير المألوف والمتعارف عليه فى بعض أغانى الحب، أو التى تصنع خصيصا لهذه المناسبة.

كيف جاءت فكرة الفيديو كليب الخاص بالأغنية؟

"حبيتك" هى أغنية فرحى، حيث قدمتها فى حفل زفافى، ولذلك كانت فكرتها منذ سنوات طويلة، وعندنا فكرت فى تقديم أغنية بعيد الحب كان الأرجح بالنسبة لى، وخضعت الى دراسة متأنية وتفكير بعمق شديد، حتى أقدم للجمهور ما يرضيه ويستمتع به، وامتع نفسى أيضا، وعندما فكرنا فى تنفيذ الفيديو كليب كنت حريصة على التفكير خارج الصندوق، ولا اعتمد فى الأغنية على موديل بجانبى، ليظهر حالة الحب أو الرومانسية، وهذه النوعية من الكليبات لا أحبذها، وعندما جلست مع فريق عمل الأغنية الشاعر رمضان محمد والملحن شريف بدر والموزع الأردنى عبادة كيو، الذى أعاد توزيع الاغنية مجددا، والكليب تولى إخراجه إبراهيم عزت، وقررنا وقتها عدم الاعتماد على موديل، وتقديم الكليب بالشكل الذى ظهر عليه، وهو أن يشاركنى عبادة كيو الكليب كموزع موسيقى وليس كموديل.

من الشخص الذى يمكن أن تهدى له هذه الأغنية ؟

أهديها لزوجى، فهو الوحيد الذى يستحقها، وهذه الأغنية أهديها له كنوع من التقدير لدوره المهم فى حياتى، فهو يساندنى باستمرار فى عملى، ويقدم لى يد العون دائما، ويقدر مهنتى.

بمناسبة الأغنية الرومانسية هل نسمة محجوب تشبه أجواء الأغنية ؟

لست رومانسية، أنا شخصية عملية أكثر، أحاول باستمرار أن حسب كل خطواتى التى أخطوها، وتفكيرى العملى يغلب على التفكير العاطفى.

ما المعايير التى تختارين على أساسها كلمات الأغنية؟

أهم شيء أفكر فيه دائما هو تقديم أغنية مختلفة عن السائد فى السوق الغنائى على كافة المراحل التى تمر بها الأغنية، ولا يهمنى فكرة الوقت بقدر ما يهمنى جودة العمل الذى أرغب فى تقديمه، وخاصة أننى أنتج لنفسى، وإن كان هذا يتطلب وقت أكبر حتى تخرج الأغنية الى النور، وهو أمر مريح بالنسبة لى، ولكن الإنتاج عنصر مجهد جدا، وإذا كان هناك شركة إنتاج تتولى تمويل أعمالى، هذا يوفر لى وقت ومجهود ويساعدنى فى تقديم أعمال أكثر.

ما سبب ابتعادك عن التمثيل ؟

حتى الآن ما يتم عرضه لا يرضينى، وأراه لا يتناسب معى، أن التمثيل بالنسبة لى ليس المهنة الرئيسية، وبالتالى الغناء يأخذ مساحة أكبر من تفكيرى بعكس التمثيل، والذى أتمنى أن أعود إليه مجددا خاصة أننى قدمت بعض الأعمال بشكل جيد.

نسمة محجوب

نسمة محجوب

نسمة محجوب

نسمة محجوب

نسمة محجوب

نسمة محجوب

نسمة محجوب

نسمة محجوب

نسمة محجوب

نسمة محجوب