بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

دخل الفنان محمود عامر فى نوبة بكاء شديدة بسبب أولاده، بعد زواجه مؤخرا من الدكتورة رشا فرج، وذلك خلال برنامج "قعدت ستات" للإعلامية مروة صبرى.

وقال محمود عامر : "متزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم بس أنتوا أقرب ناس وعايشين معايا وعارفين أنا كنت إيه إوعوا تنسوني.. أقول لإبراهيم ابني مدير التصوير ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك، محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما نجم جميل أنا واثق تمام الثقة إنك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة، بنوتي بنت عمري أميرة ربنا يبارك في عمرك وأشوفك مطربة وملحنة قد الدنيا".

محمود عامر

وأكد الفنان محمود عامر، أنه لم يكن لديه أي فكرة بأن رد الفعل على نشر صور زفافه مع زوجته سيكون بهذا الشكل، موضحًا أن هناك أحداثل كثيرة توجع القلب على الحدود، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي أهلنا في غزة، وبالتالي، كان يجب على الناس أن يتحلوا بالنخوة.

وقال"محمود عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" عبر قناة "المحور"، لم نفعل شيئا خاطئا، ولم يرتكب أي جرم ولم نفعل أي شيء يسيء للناس، وأنا طول عمري معملتش أي شيء يسيء للناس.

وتابع: “من خلال موهبتي، حاولت نشر الطاقة الإيجابية حتى في ظروف الوجع الخاصة بي، وحتى الآن، أنام على روحي، لأني مرهق”.