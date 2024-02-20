لبلبة: زواجي في سن 17 غلطة.. وأتمنى العمل مع أحمد حلمي

كشفت الفنانة لبلبة عن أن زواجها فى سن 17 عاما كان غلطة وذلك خلال لقائها ببرنامج صدى الملاعب مع الاعلامى مصطفى الأغا.

وقالت لبلبة: ان زواجى فى عمر 17 عاما كان غلطة بالنسبة لى.

وأضافت لبلبة: أتمنى العمل مع أحمد حلمى وسيكون كابل غريب وأتمنى أيضا العمل مع جورج كلونى لاننى أشعر بأننا نليق على بعض.

لبلبة

كشفت الفنانة لبلبة عن عدم تفضيلها إنتاج أعمال فنية لها وذلك خلال لقائها فى برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الأغا.

وقالت لبلبة : لو معايا ملايين الدولارت مش هنتج عمل لنفسي وهتبرع بيهم لمستشفى سرطان الأطفال، وأنا قعدت 20 سنة أروح مدرسة الحق في الحياة لـ ذوي الهمم ومكنتش بقول لأي حد حتى والدتي، وببقى أسعد واحدة في الدنيا وأنا معاهم وأنا بحب أعمل الحاجة اللي تسعدني، وأعمل دور جديد ومختلف اتقنه ببقى في منتهى السعادة، وأنا مش متخيلة أن تركيبتي تنفع تكون في حاجة غير الفن.

وكشفت الفنانة لبلبة تفاصيل آخر أعمالها الفنية الفترة المقبلى،لافتة إلى إن حفل (جوي أووردز) يأتي في طقس ممتع.

وتابعت لبلبة خلال لقائها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: جمهور الرياض يشارك الفنانين في الغناء والتمثيل.

وأضافت لبلبة قائلة:"الفترة المقبلة ممكن أعمل شغل مسرح".

وعن جمهورها قالت: بحب جمهوري جدا في الرياض ومصر، ونفسي أعمل حاجات كتير الفترة الجاية".