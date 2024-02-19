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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كسر في ذراعه.. وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل إصابة محمد منير

محمد منير
محمد منير

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، عن تفاصيل إصابة محمد منير قبل حفل ليالى مصرية سعودية والذى أقيم أمس.

وقالت "الكيلاني"، فى مداخلة ببرنامج “صالة التحرير” على “صدى البلد” مع الإعلامية عزة مصطفى، “أشكر الفنان الكينج محمد منير شكر على إصراره إنه يؤدي الحفلة رغم إصابته هو وقع على السلم في الأوبرا، وهو في طريقه للبروفة وقت الظهر، وراح المستشفى جبس في ذراعه، ورجع مصمم يعمل الحفلة علشان تم الإعلان عنها، والناس جاية على أساس إنها هتشوف محمد منير”.

وأضافت وزيرة الثقافة، “ما قام به محمد منير قمة الالتزام من الفنان الأصيل، الذي يقدر مسئولياته تجاه جمهوره.. أحييه، وأتمنى له الشفاء من قلبي، وربنا يديم عليه نعمة الصحة والإبداع”.

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سبب إصابة محمد منير 

وكشف الفنان محمد منير، عن سبب ظهوره بالجبس على مسرح الأوبرا خلال أولى حفلات ليالي السعودية المصرية.  

وكتب عبر فيسبوك: "‎قدر الله ما شاء فعل ‎كانت وفاه شقيقتي منذ عدة أيام ،، وكان عندي حفله بعدها بيومين وبفضل الله مقدرتش اتأخر عن جمهوري ،، منذ ساعات تعرضت لكسر في الذراع ،، وبرضو مقدرتش اتأخر عن تلبيه نداءً وزارتي الثقافه لبلدي مصر والشقيقة المملكة العربية السعودية وكمان حضور أصدقائي وأخواتي من الوسط الفني العربي ،، وزملائي من العازفين بقيادة المايسترو (وليد فايد) شكراً لدعمكم. وإلي مليون لقاء".

وجاء ذلك لقاء تركى اَل شيخ بوزيرة الثقافة، حيث اتفقا على أنه سيجرى إطلاق ليالى الأوبرا فى السعودية بفرق مصرية، وليالى السعودية فى الأوبرا المصرية بفرق سعودية.

وفى السياق ذاته، شددت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى على عمق العلاقات بين البلدين، وترحيب الوزارة بالتعاون مع هيئة الترفيه، قائلة: «التعاون الفنى والثقافى مع المملكة ممتد على مدار عقود طويلة.

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