بعد أنباء عن انفصالهما|إجراء حاسم من أمير عيد ضد زوجته ليلى الفاروق

حالة من الجدل الواسع أثارها المطرب أمير عيد حول انفصاله عن زوجته ليلى الفاروق وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وقام أمير عيد بإلغاء متابعة زوجته ليلى الفاروق على انستجرام وهو الأمر الذى زاد من حالة الجدل والتكهنات حول طلاقهما.

أمير عيد وليلى الفاروق

وقد أثارت ليلى الفاروق حالة من الجدل بسبب صورة لها عبر انستجرام مع أحد أصدقائها وهو ما دفعها للرد عبر انستجرام قائلة : وردًا على تلك الأنباء، علقت ليلى الفاروق، على خبر ارتباطها بشخص آخر، حيث نشرت صورة أخرى عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت قائلة: "أنا وأصحابي الولاد، اللي زي أخواتي، بالظبط كتير، والحمد الله عندي أصدقاء عزاز عليّا أوي".

وحذفت ليلى فاروق بعض صورها مع أمير عيد على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، لكنها ما زالت تتابعه.

زوجة المطرب والموسيقي أمير عيد هي ليلى الفاروق، فنانة تشكيلية ولدت عام 1983م في القاهرة بمصر، حيث التحقت بقسم الرسم الزيتي بكلية الفنون الجميلة وتخرجت عام 2006، والجدير بالذكر أنها منذ طفولتها تربطها هي وزوجها امير عيد علاقة حب توجت بالزواج.

وكشف أمير عيد عن تفاصيل زواجه بالفنانة التشكيلية ليلى فاروق، أثناء لقائه مع برنامج تقديم الإعلامي محمود سعد، قائلا: "تزوجت في ظروف بالغة الصعوبة، إذ كنت لا أمتلك أموالا، وأعافر من أجل العبور للجمهور، كنت لا أستطيع شراء شقة وشبكة، ونصحتني ليلى أن أطلب يدها للزواج، وبالفعل حدث وتزوجنا، وأقمنا الفرح فوق السطوح، وساعدني شقيقي على شراء الطعام للضيوف من أحد المطاعم".

ونصح أمير عيد في هذا اللقاء الجمهور، بعدم الإفراط في تكاليف الزواج، وتسهيل الحياة على الطرفين، وطالب بضرورة تغيير الأفكار والتقاليد القديمة التي ترهق كاهل الأسرة المصرية.