قفزة تاريخية بـ1289% خلال 5 سنوات وزيادة 6765 جنيهًا في عيار 21 بمصر

كشف تقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية أن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا تاريخيًا خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية الربع الأول من مارس 2026، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 6765 جنيهًا، بنسبة زيادة تراكمية بلغت 1289%.



وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بنحو 2.5%، لتنهي موجة صعود استمرت أربعة أسابيع، وسط ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار وزيادة عوائد السندات.

وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب ومدير «مرصد الذهب»، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 30 جنيهًا خلال الأسبوع، ليسجل 7000 جنيه بنهاية التداولات، مقارنة بـ7030 جنيهًا في بداية الأسبوع، بينما سجل عيار 24 نحو 8000 جنيه وعيار 18 نحو 6000 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 56000 جنيه.



اسعار الذهب عالميا

وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 122 دولارًا لتغلق عند 4710 دولارات، بعد افتتاح التعاملات عند 4832 دولارًا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، في وقت سجل فيه الدولار أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5%.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، ما عزز قوة الدولار ودفع العوائد للارتفاع، وهو ما قلل من جاذبية الذهب للمستثمرين، مع استمرار حالة الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وبيانات اقتصادية مرتقبة.



وعلى المدى الطويل، أشار تحليل «مرصد الذهب» إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 525 جنيهًا في يناير 2021 إلى 7290 جنيهًا بنهاية مارس 2026، بزيادة 6765 جنيهًا بنسبة 1289%، مدفوعًا بتقلبات سعر الصرف والتضخم وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وسجل الذهب خلال هذه السنوات موجات صعود متتالية، حيث ارتفع في 2022 بنسبة 110%، ثم 2023 بنسبة 90%، و2024 بنسبة 18%، قبل أن يعاود الصعود في 2025 بنسبة 56%، ويواصل الارتفاع خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 25%، ليؤكد مكانته كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.