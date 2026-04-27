اقتصاد

قفزة تاريخية بـ1289% خلال 5 سنوات وزيادة 6765 جنيهًا في عيار 21 بمصر

الذهب

كشف تقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية أن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا تاريخيًا خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية الربع الأول من مارس 2026، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 6765 جنيهًا، بنسبة زيادة تراكمية بلغت 1289%.
 

وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما انخفضت الأوقية عالميًا بنحو 2.5%، لتنهي موجة صعود استمرت أربعة أسابيع، وسط ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار وزيادة عوائد السندات.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب ومدير «مرصد الذهب»، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 30 جنيهًا خلال الأسبوع، ليسجل 7000 جنيه بنهاية التداولات، مقارنة بـ7030 جنيهًا في بداية الأسبوع، بينما سجل عيار 24 نحو 8000 جنيه وعيار 18 نحو 6000 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 56000 جنيه.
 

اسعار الذهب عالميا 

وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 122 دولارًا لتغلق عند 4710 دولارات، بعد افتتاح التعاملات عند 4832 دولارًا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، في وقت سجل فيه الدولار أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5%.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، ما عزز قوة الدولار ودفع العوائد للارتفاع، وهو ما قلل من جاذبية الذهب للمستثمرين، مع استمرار حالة الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وبيانات اقتصادية مرتقبة.
 

وعلى المدى الطويل، أشار تحليل «مرصد الذهب» إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 525 جنيهًا في يناير 2021 إلى 7290 جنيهًا بنهاية مارس 2026، بزيادة 6765 جنيهًا بنسبة 1289%، مدفوعًا بتقلبات سعر الصرف والتضخم وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
وسجل الذهب خلال هذه السنوات موجات صعود متتالية، حيث ارتفع في 2022 بنسبة 110%، ثم 2023 بنسبة 90%، و2024 بنسبة 18%، قبل أن يعاود الصعود في 2025 بنسبة 56%، ويواصل الارتفاع خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 25%، ليؤكد مكانته كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

النظر إلى المرآة

لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. عيار 21 بـ504 دراهم

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

ترشيحاتنا

مايان السيد

بإطلالة فورمال.. مايان السيد تلفت الأنظار بأحدث ظهور

سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين تخوض تجربة "السوبر مايكرودراما” لأول مرة في مصر

ميرنا جميل

ميرنا جميل تلفت الأنظار بإطلالتها في مونت كارلو..شاهد

بالصور

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد