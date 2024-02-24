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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. فرحة نور النبوى وصدمة منى زكى ومحمد إمام والعوضى

نور النبوى
نور النبوى

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام، خاصة بين فيلمى الإسكندراني  و"أبو نسب"، كما تعرض أفلام “الحريفة، وعصابة عظيمة، ورحلة 404، وعادل مش عادل وليلة العيد ودرويلة والتجربة المكسيكية”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس، الجمعة، حيث بلغت قيمتها 2.432.580 جنيه. 

فيلم الحريفة

تصدر فيلم "الحريفة"، الإيرادات بـ 1.068.590 جنيه

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة، وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

رحلة 404 

فيلم “رحلة 404”، جاء فى المركز الثاني بعدما حقق إيرادات وصلت الى 609.568 جنيه

والفيلم من بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، مع حسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول. 

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد. 

فيلم “أبو نسب”

بينما حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إيرادات بلغت قيمتها 300.568 جنيه

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم “الإسكندراني”

حقق أمس فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 161.008 جنيه

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

“أنف وثلاث عيون”

حقق فيلم “أنف وثلاث عيون” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 106.259 جنيه

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. 

الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس. 

“التجربة المكسيكية”

أما فيلم “التجربة المكسيكية”، فحقق إيرادات وصلت إلى 63.881 جنيه

والعمل من بطولة أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

فيلم “السيستم”

بينما حقق فيلم "السيستم' إيرادات بلغت قيمتها 43.941 جنيه ليحقق الفيلم. 

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى وأبو. 

“وقت إضافى”

بينما حقق فيلم “وقت إضافى” إيرادات بلغت قيمتها 33.788 جنيه. 

والفيلم بطولة خالد الصاوى ويدور  حول ثلاثة رجال محتالين يحلمون بتحقيق ثروة كبيرة بوقت قصير، فيجتمعون بإحدى المصحات العلاجية لتنفيذ مهمة اختطاف أحد الأشخاص على أمل جني أكبر قدر من المال من وراء الأمر.

فيلم “عصابة عظيمة”

أما فيلم "عصابة عظيمة"، فحقق إيرادات بلغت قيمتها 27.445 جنيه

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

فيلم “درويلة” 

أما فيلم “درويلة”، فحقق إيرادات أمس بلغت قيمتها 10.944 جنيه

والفيلم يقوم ببطولته عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى. 

فيلم “شماريخ”

وحقق فيلم "شماريخ" إيرادات تصل إلى 4199 جنيها

وتدور أحداث فيلم “شماريخ”، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

“عادل مش عادل”

أما فيلم "عادل مش عادل"، فحقق 2389 جنيها. 

ويؤدي بطولته أحمد الفيشاوى، وشيرى عادل، محمود البزاوي، ودينا، وأوتاكا، وبدرية طلبة، وأحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال، صاحبة أغنية “مخاصماك”. 

التجربة المكسيكية الإسكندراني رحلة 404 عصابة عظيمة فيلم الحريفة منى زكى نور النبوي

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