بصاروخي بركان.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكوبرا

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي، وتموضعات لجنوده، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وجاء في بيان "حزب الله"، أن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة، واستهدفوا أيضا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
وأضاف "حزب الله" في بيان لاحق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، واستهدفوا تجمعا عسكريا إسرائيليا في تلة الكوبرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما أنهم استهدفوا موقع رويسات العلم".