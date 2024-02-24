عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك في المران الختامي اليوم

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، النزول بالحمل البدني للاعبين، في المران الختامي اليوم السبت الذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي.

وفضل المدير الفني النزول بالحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مواجهة الفريق الليبي مساء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

ترشيحاتنا

112 ألف دولار فائدة يومية.. ما هي غرامة ترامب الضخمة المطالب بدفعها؟

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2024

مسؤول سابق يعدد مزايا مشروع رأس الحكمة ودوره في تنمية الساحل

المجتمعات العمرانية: 23 مليون مواطن يعملون في المشروعات التنموية

بعد تصديق الرئيس السيسى.. تعرف على المستحقين للعلاوات الدورية بقانون الخدمة المدنية

500 مليار دولار.. أرقام مهمة عن مشروع رأس الحكمة (اعرفها)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ