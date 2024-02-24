تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك في المران الختامي اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، النزول بالحمل البدني للاعبين، في المران الختامي اليوم السبت الذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي.

وفضل المدير الفني النزول بالحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل مواجهة الفريق الليبي مساء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.