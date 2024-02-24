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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. افتتاح "أهلاً رمضان" بأرض المعارض بدمنهور

إفتتاح معرض أهلا
إفتتاح معرض أهلا رمضان بالبحيرة

قام اليوم السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد بافتتاح معرض أهلاً رمضان بأرض المعارض أمام سينما النصر وذلك بحضور  محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور و مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

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تنفيذاً لتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان"

والذى تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويعد المعرض هو ثالث معارض “أهلاً رمضان” بعد إفتتاح معرضى الرحمانية .

حيث تفقد أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد السكرتير العام أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

البحيرة إفتتاح معرض أهلا رمضان الغرفة التجارية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تخفيف عن كاهل المواطنين هشام آمنة وزير التنمية المحلية شهر رمضان المبارك

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