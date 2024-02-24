قصواء الخلالي عن صفقة رأس الحكمة: أخيرا جاءت اللحظة الحاسمة

علقت الإعلامية قصواء الخلالي على الصفقة الاستثمارية الضخمة لتطوير رأس الحكمة، التي تمت بين مصر وتحالف إماراتي، معتبرة إياها بـ الصفقة التاريخية التي جاءت بعد طول انتظار، موضحة أنها مشروع تنموي من العيار الثقيل وسيحدث طفرة حقيقية في التنمية في مصر.





ونوهت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، أنه بهذه الصفقة أصبح هناك ثقل للدولة المصرية بالنسبة للمستثمرين لافتة النظر إلى ان الإمارات تعلم أين تستثمر أموالها بشكل جيد، مضيفة:" تحقيق شراكة اقتصادية بهذه الأرقام الكبيرة شيء هام جاء بناء على ثقة".



وأوضحت الخلالي، أن تطوير رأس الحكمة سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد المصري وإنهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة، موضحة أنها تحدثت الفترة الماضية مرارا وتكرار عن غياب مشروعات الحكومة التي ستحل الأزمة ولكن جاءت اللحظة الحاسمة وتمت الصفقة بنجاح".



وأوضحت أن مجرد الإعلان عن الصفقة، مؤشرات سعر الدولار بدأت تتأثر ، إذ تراجع سعر الدولار في السوق الموازي بشكل كبير ليقترب من 50 جنيها.