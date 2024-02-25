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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تدريبي عن مبادئ اليقظة الدوائية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الصيدلة جامعة القاهرة ، ان  هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الكليه تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي عن مبادىء اليقظة الدوائية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعريف باليقظة الدوائية بما في ذلك الإبلاغ عن الأثار الجانبية، بالإضافة إلى معرفة التطبيق المحلي لقواعد اليقظة الدوائية والإطلاع على أحدث القواعد في مصر، وكذلك التعريف بالإجراءات المتبعة في ممارسات اليقظة الدوائية في مصر.

ومن المقرر انعقاد البرنامج التدريبي يوم السبت الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤ بمقر كلية الصيدلة بجامعة القاهرة. البرنامج التدريبي مقدم لخريجي كليات الصيدلة وممثلي شركات الأدوية.

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يبدأ البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٤.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر و كلية الصيدلة - جامعة القاهرة
للتسجيل والاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://www.pharma.cu.edu.eg/English/CentersAndUnits/PDC/CPEC/NewsEvents.aspx

كلية الصيدلة جامعة القاهرة جامعة القاهرة يئة الدواء المصرية

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