جامعة بني سويف تفوز بالمركز الأول في الكرة الطائرة والخماسية ببطولة ألعاب الجنوب

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز كل من منتخب الكرة الطائرة طلبة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ومنتخب الجامعة لكرة القدم الخماسية طلبة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ومنتخب الجامعة لكرة السلة طالبات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ومنتخب الجامعة لكرة السلة طلبة بالمركز الرابع.

وذلك في بطولة ألعاب الجنوب النسخة الخامسة بالأقصر، تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب.

ووجه الدكتور منصور حسن، التهنئة للفرق الفائزة من طلبة وطالبات، ولأسرة النشاط الرياضي بالجامعة، مشيداً بالمستوي اللائق الذي يظهر به طلاب الجامعة في مختلف المحافل الرياضية داخل مصر وخارجها، مؤكداً علي حرص الجامعة علي دعم وتشجيع المواهب المختلفة لدي الطلاب في المجالات الثقافية والرياضية والفنية والدينية، بما ينمي الجوانب الايجابية في شخصياتهم، ويسهم أيضا في وضع الجامعة في مكانة متقدمة بين الجامعات.