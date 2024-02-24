إصابة طفلة سقطت من الدور العلوي بإحدى قرى بني سويف

شهدت محافظة بنى سويف إصابة طفلة صغيرة بحالة من الغيبوبة التامة إثر سقوطها من الدور الأول علوى بأحد المنازل بقرية الحمام مركز ناصر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط طفلة صغيرة من علو الدور الأول علوى بأحد المنازل بقرية الحمام مركز ناصر شمال بنى سويف.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الطفلة الصغيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى، وتم نقل المصابة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لها.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، الطفلة الصغيرة سارة حجاج، عمرها عام ونصف، في غيبوبة تامة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتها ودرجة الإصابة التي لحقت بها خلال سقوطها من الدور الأول علوى.

وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.