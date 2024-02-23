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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ختام البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الصيادلة المكلفين في بني سويف

صدى البلد

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "لتنمية مهارات  للصيادلة المُكلفين الجُدد "ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة، تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى  مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن البرنامج الذي تم عقده على مدار 5 أيام، شارك فيه نحو 58 صيدلياً، تحت إشراف وحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف.

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تضمن البرنامج محاضرة لمدير الفرع بافتتاح البرنامج والترحيب بالحضور، ثم محاضرة للدكتورة رضوى عبد الغفار مدير إدارة التموين الطبي سابقا عن "مبادئ الإدارة"، محاضرة ثانية للدكتور عزت شحاتة مدير إدارة التفتيش المالي والإداري عن "السلوك الوظيفي"، بجانب محاضرة للدكتورة رضوى محمد سيد مدير إدارة التموين الطبي عن "التعريف بلوائح المشتريات والمخازن الطبية.

فيما حاضرة الدكتورة الزهراء عصمت سلطان مدير الصيدليات ورئيس قسم الكلينكال بمستشفى بني سويف الجامعي عن" التعريف بأساسيات العمل الإكلينيكي "، بينما تناولت الدكتورة أسماء سيد محمد صيدل. كلينيكال" التطبيق الفعلي لأعمال الكلينكال "، والدكتورة حنان خلف مدير إدارة الجودة عن" الجودة داخل الصيدليات "، ومحاضرة للدكتورة رشا أبو النجا رئيس قسم الصيدليات عن" الميكنة الحديثة بالتموين الطبي "و" بروتوكولات صرف العلاج داخل الصيدليات "فضلا عن محاضرة للدكتورة أسماء عز الدين تفتيش صيدلي عن" اللوائح المنظمة داخل التموين الطبي، إضافة إلى محاضرة للأستاذة هالة عبد التواب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية عن "تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الصيدليات".

وفي ختام البرنامج التدريبي اليوم تم الإعلان عن توزيع الصيادلة على وحدات التأمين الصحي بني سويف (المستشفى والعيادات) بناء على اللجنة المشكلة للتوزيع.

 

إلى باخرة نيلية برنامج التدريبي المش بروتوكول تدريبي تناول تأمين باخرة تنمية مهارات توكو تموين بني سويف ت برنامج التدريب مشتريات نجا مدير عام الإدارة العامة مستشفي مسر محمد يحيي مستشفى بني سويف مستشفى بني سويف الجامعي مسرو مخازن مشترى مشكلة

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