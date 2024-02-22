بني سويف تستقبل 63 سائحاً متعددي الجنسيات على متن باخرة نيلية

استقبلت محافظة بني سويف ،الباخرة السياحية " رويال فيجن ( فندق عائم) خلال رحلتها بين أسوان و القاهرة ، وعلى متنها فوج قوامه 63 سائحاُ من دول ألمانيا والنمسا والبرازيل ،وكان في استقبال الفوج : رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد وتنفيذ برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل ، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

من جانبهم أعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

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