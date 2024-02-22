عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل 63 سائحاً متعددي الجنسيات على متن باخرة نيلية

صدى البلد

استقبلت محافظة بني سويف ،الباخرة السياحية " رويال فيجن ( فندق عائم) خلال رحلتها بين أسوان و القاهرة ، وعلى متنها فوج قوامه  63 سائحاُ  من دول ألمانيا والنمسا والبرازيل ،وكان في استقبال الفوج : رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد وتنفيذ برنامج سياحي، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل ، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

جامعة بني سويف توقع اتفاقية تعاون مع المعهد القومي للاتصالات

وكيل تعليم بني سويف: نقدم جميع أوجه الدعم لنقابتنا

من جانبهم أعرب أعضاء الفوج  عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

 

thumbnail (48)
thumbnail (48)
thumbnail (47)
thumbnail (47)
اتفاقية تعاون السياحة المعالم السياحية والأثرية المعالم السياحية المرسى السياحي ألمانيا والنمسا القومي للاتصالات توجيهات المحافظ تعليم بني سويف محافظة بني سويف وكيل تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

أندية سعودية تقطع الطريق على باريس سان جيرمان وتقترب من ضم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

فوز بني سويف بجائزة حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية

ترشيحاتنا

فرق تسد.. روسيا تكشف الهدف الأمريكي من زعزعة أستقرار الشرق الأوسط

بعد 48 ساعة من ضطبهم.. النيابة تحيل المتهمين بقتل يمني الجنسية للجنايات

عاجل.. بيان مهم لمجلس الوزراء بعد قليل

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور هاني الناظر

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

الأردن: ضم إسرائيل لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

صدمة بين متابعيه.. صور إنسانية تجمع هاني الناظر بمرضاه قبل وفاته

وفاة هاني الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

كلمات مؤثرة.. صدمة جمال شعبان بعد وفاة هاني الناظر

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ