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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بني سويف: نقدم جميع أوجه الدعم لنقابتنا

صدى البلد

التقى هاني عنتر، وكيل تعليم بني سويف،  مصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف،  بمكتبه بحضور رؤساء اللجان النقابية للمعلمين أنيس مشرف، أمين صندوق النقابة الفرعية، ومحمود فهيم، نقيب إهناسيا، ومحمد سلومة، نقيب بندر بني سويف، وإيهاب فوزي نقيب مركز بني سويف، وعزمي محمد، نقيب ببا، وخالد عبد المحسن، نقيب الفشن، وكمال عبد الموجود، أمين صندوق نقابة مركز بني سويف. 

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين بما يخدم الأعضاء وأسرهم.

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وفي مستهل كلمته، رحب وكيل تعليم بني سويف بنقيب المعلمين ورؤساء اللجان الفرعية، معرباً عن سعادته بتواجده معهم، مؤكدًا دعمه الكامل للعمل النقابي والذي يأتي في مصلحة المعلمين.

ولفت إلى أن نقابة المعلمين أحد جناحي العملية التعليمية، وتعمل على رفع مستوى المهنة التعليمية ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية والإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية. 

كما أثنى وكيل التعليم على دور النقابة في تطوير المنظومة التعليمية والعمل على تحسين أوضاع المعلمين ومتابعة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

وقال وكيل التعليم إن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود. 

وأشاد بالجهود الملموسة من خلال نقابة المعلمين، والتي تأتي في إطار سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030.

ووجه وكيل التعليم جميع المعلمين بحضور اجتماع الجمعية العمومية الاثنين المقبل والمشاركة بفاعلية. 

من جانبه، رحب مصطفى كامل الديب، نقيب المعلمين، بوكيل التعليم، ووجه له التهنئة لتوليه منصب وكيل تعليم بني سويف، معرباً عن سعادته لحرص هاني عنتر على دعمه للعمل النقابي وتعاونه في تذليل جميع العقبات وتقديم الدعم الفني وحل أي مشكلة تواجه المعلمين. 

وقال إن النقابة تسعى جاهدة من أجل توفير  خدمات إضافية للمعلمين بما يحقق للمعلم أكبر استفادة، وأن هناك تواصلا مستمرا مع جميع الجهات التنفيذية من أجل تحقيق أعلى مكسب ممكن لصالح المعلمين.

الاستثماري أمين صندوق المرحلة الراهنة خدمة المجتمع صندوق النقابة صطفى كامل نقابة المعلمين وزارة الت وزارة التنمية المحلي وزارة التنمية المحلية نقيب المعلمين

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