محافظ بني سويف يُكرّم أوائل دورات مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة

ضمن الخطة التدريبية للعام 2023/2024

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم، عدداً من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بإدارات ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية، بعد حصولهم على تقديرات ومراكز متقدمة "أول وثان" في الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في الفترة من أغسطس 2023 حتى ديسمبر 2023 بمقر مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي 2024/2023.

وذلك في مجالات (أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - رقم 1 ،التخطيط الإستراتيجي ،تأهيل قائدات العمل التنفيذى النسائية والرائدات الشابة ،أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس ،إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات،التفتيش على أعمال البناء،فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير،لغة إنجليزية مستوى أساسي- رقم 2،تسويق القرارات والخدمات والمشروعات الحكومية وتسويق الذات "مؤسسيا / فرديا" ،تنمية مهارات القيادات فى مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills،تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في إعداد تقارير تقويم الاداء الوظيفي،تطوير الادارات الهندسية ،تنمية مهارات القيادات في مجال اساسيات التحويل الرقمي،المراكز التكنولوجية وكيفية التعامل والتواصل مع الموظفين والادارت الخلفية،إعداد تقارير المتابعة والتقيم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت،مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة دورة مجمعة التأهيلية الرابعة ،إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي،تنمية مهارات القيادات فى مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية)

وتوجه المحافظ بالتهنئة للمكرمين، مشيراً إلى استمرار المحافظة في العمل وفق رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري بالمحافظة، وبما يتسق مع جهود الدولة،وما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات وبرامج تدريبية متميزة في هذا المجال،لاسيما مع تعاظم أهمية تأهيل وتدريب العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي ،بما يسهم في إحداث التغيير المطلوب في المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

وشملت قائمة المكرمين "بحسب بيان إدارة الموارد البشرية" :عادل نبيل عبدالرحمن _ مدير المتغيرات المكانية بني سويف، مروة سيد صالح _ أخصائى متابعة واتصالات بالديوان ،سهام على بيومي _ مدير مركز معلومات الرصد الميدانى اهناسيا ،محمود أسامة محمود _ إدارة تفتيش الديوان ،طارق على حسن _، مدير مشروع المواقف ،زينب محمد أحمد _ مهندسة مشروعات بــبــا ، هيثم محمد عبد العزيز _ محاسب بالديوان العام، محمد رمضان عبدالفتاح _مسئول العلاقات العامة اهناسيا،رانيا سمير طه _علاقات عامة بالديوان العام،حمادة راضي فهمي ، رئيس مركز ومدينة الواسطى، عمادالدين عبدالله صقر _ نائب رئيس مدينة الواسطى، أحمد محمد صالح، مهندس بمدينة الفشن،ضياء الدين إبراهيم أحمد_نائب مركز ومدينة الفشن،عماد صلاح لطيف_مدير اتحاد الشاغلين بمدينة بني سويف،محمد محمود محمد إبراهيم _ وحدة السكان بالديوان العام ،ارميا وديع صموئيل _أخصائى بمديرية الشباب والرياضة،ماجد مخلوف _رئيس قسم موازنة الوظائف بالديوان

كما تم تكريم بعض المديرين والعاملين بالديوان العام وإداراته لجهودهم في متابعة توفير التيسيرات اللازمة لعقد تلك الدورات ، حيث تم تكريم : أحمد على مرسى مديرعام الموارد البشرية،ماجد كامل سلامة ،محمد محمد قرني مسؤولى التدريب بالإدارة ، عامر نصر الدين إبراهيم مديرمركز علوم الحاسب الآلى ،عباس سيد عباس مدير مكتبة مصر