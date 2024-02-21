لتطهير محطة دشطوط.. قطع المياه عن عدة قرى بسمسطا في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ لتطهير محطة مياه دشطوط مركز سمسطا ، سيتم قطع المياه عن قرى (دشطوط ، كوم الرمل ، كوم النور ، عزبة خليل )" غداً الخميس " 22 فبراير الجاري ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.



وتعتذر الشركة عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.