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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم

جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف

نظمت إدارة رعاية الشباب بجامعة بني سويف التكنولوجية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، ونشر ثقافة التبرع بالدم، وتوعية الطلاب بأهمية المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل برعاية الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، 

وشهدت الحملة مشاركة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة الفعّالة في هذا النشاط الذي يحمل قيمًا إنسانية عالية، كما  تم توفير جميع الظروف اللازمة لضمان سير الحملة بكفاءة وبأمان.

من جانبه أكد رئيس الجامعة، أن الحملة تهدف إلى تشجيع قيم التطوع والمساهمة في خدمة المجتمع، موضحًا أن هذه الحملة تمثل خطوة إيجابية نحو تحفيز روح التكافل والمشاركة في المجتمع، وتعزز التزام الجامعة بترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية بين طلابها وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس إدارة رعاية الشباب الدكتور جان هنري الدكتور جان هنري حنا بني سويف التكنولوجية جامعة بني سويف التكنولوجية رئيس جامعه بني سويف

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