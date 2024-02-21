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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق اسم شهيد القوات المسلحة على مدرسة بهبشين في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على إطلاق اسم الشهيد: محمد رجب بكري عبدالعال "مجند قوات مسلحة" على مدرسة بهبشين الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة تعليم ناصر ،تقديراً لتضحيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن

كما وافق المجلس على تخصيص 12 قيراطاً  أرض زراعية "تبرع" بغرض إقامة مدرسة إعدادي بعزبة عبد الحكيم التابعة لمجلس قروي سدس ، وتخصيص 3600متر أرض رزاعية " تبرع" لإقامة مدرسة تجريبية بقرية أبو دخان التابعة لمجلس قروي صفط راشين مركزببا ، علاوة على نقل الإشراف الإداري لقطعة أرض مساحتها 1299متراً داخل سور الوحدة المحلية لقرية هلية،لإقامة معهد ديني إعدادي للبنين بالمجان لصالح منطقة بني سويف الأزهرية ، والموافقة على نقل الإشراف الإداري لقطعة أرض مساحتها 225متراً  ملك الوحدة المحلية لقرية أطواب وداخل سور الوحدة لإقامة مكتب بريد "بمقابل مادي " لصالح الهيئة القومية للبريد

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جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة "اليوم"،بحضور:الدكتور عاصم سلامة  نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس" ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياءالعربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان ،الأستاذ محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية

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