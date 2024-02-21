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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يكرم أعضاء لجان المشاركة المجتمعية بوحدات حياة كريمة بالمحافظة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرَّمَ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،أعضاء لجان المشاركة المجتمعية بوحدات حياة كريمة على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك تقديراً لجهودهم المميزة العملية والمشاركات المجتمعية في عدد من المناحي، والتي ساهمت بشكل واضح في دعم خطط الدولة ومبادراتها على أرض المحافظة.

حضر التكريم : الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، الأستاذ محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة  ببني سويف ، الدكتور علاء سعيد مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة ، وأعضاء الوحدة بديوان عام المحافظة

أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لمجهودات أعضاء اللجان الذين لم يدخروا جهدا في تقديم المقترحات والمشاركة الفعلية في عدد من المجالات التي تضعها المحافظة في مقدمة اهتماماتها ، ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل للارتقاء بجودة حياة المواطنين ومستوى معيشتهم،خاصة المبادرات الرئاسية حياة كريمة والتي انطلقت تحت مظلتها مبادرات كثيرة تم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

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حيث شاركت تلك اللجان "خلال عام واحد"  في 223 مبادرة شملت (مبادرة أهلًا رمضان، منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، أهلًا مدارس ،  كلنا واحد ،  يوم القرية، أنت الحياة،الحوار المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة،تسليم جوائز لحفظة القرآن الكريم، قوافل طبية، مبادرة تجميل ،سقي الماء، بيع سلعة السكر، فرصة،صك الأضحية،التحالف الوطني، التمكين الاقتصادي، قرض حسن، تدريب المواطنين على مهن وحرف ( خياطة /سباكة/ تطريز / كهرباء... )،جلسة تشاورية مع القيادات الطبيعية ،توزيع تقاوي)

كما تضمنت جهود ت اللجان المشاركة في تيسير إجراءات (إجراء 742 عملية رمد، و120 عملية مخ وأعصاب ، و160 عملية رباط صليبي وانزلاق غضروفي) بجانب  توزيع كميات من اللحوم والدواجن على الأسر الأولى بالرعاية، وتوصيلات مياه ، مبادرة إعمار المنازل ،مطبخ الخير ، دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،مبادرة توزيع كراتين ولحوم  ضمن حياة كريمة ،مبادرة طرق الأبواب ندوات المجلس القومى للمرأة- استخراج بطاقات الرقم القومي بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ندوات الأزهر الشريف التوعوية)، وذلك بواقع 112مبادرة بقرى مركز ناصر، 30 مبادرة بمركز الواسطى، 20بمركز بني سويف، 19 بمركز الفشن، 18بسمسطا ، و34 بمركزي ببا وإهناسيا.

ومن جانبهم أعرب عناصر لجان المشاركة المجتمعية  عن تقديرهم لمحافظ بني سويف "د.محمد هاني غنيم"، وسعادتهم بهذه اللفتة الطبية مما يسهم في دعمهم معنويًا وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود  في تنفيذ كافة المهام والمبادرات التي كانوا ولازالوا طرفاً وشركاء في تنفيذها ضمن خطة المحافظة التنموية والخدمية.

قري ومراكز قري مركز ناصر قرض حسن مبادرة مبادرة حياة كريمة لمشاركة المجتمعية لقيادة السياسية منافذ بيع السلع الغذائية منازل منسق عام مبادرة حياة كريمة منافذ بيع السلع والدواجن منسق عام مقترحات ياة كريمة

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