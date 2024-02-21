فوز بني سويف بجائزة حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية



كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام رئيس لجنة دليل حوافز تميز الأداء " تقديرا لجهود اللجنة في تنفيذ الأنشطة المستوفاة لشروط دليل حوافز التميز ،والتي تُوجت بتكريم بني سويف،من المحافظات المتميزة ضمن مبادرة"حوافز تميز الأداء في الخطة الاستثمارية"والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،بهدف تحسين عمليات صنع القرار وتميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى

أعرب السكرتير العام عن تقديره للمحافظ"د.محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة الطيبة وتوجيهاته بتكريم أعضاء اللجنة التي يشرف برئاستها ، وكذا العاملين بالإدارة العامة للتخطيط بالديوان العام ، وأن وجود بني سويف ضمن المحافظات المتميزة في استيفاء وتنفيذ شروط الدليل يعد بمتابه تكريم للمحافظة وتتويج لجهود فريق عمل متكامل يضم الخبرات والكفاءات والشباب ، تتكامل فيما بينها وفق استراتيجية تنموية محلية عامة أطلقها المحافظ لتكون بني سويف أول المحافظات في هذا الشأن منذ عام 2020 وذلك في اطار رؤية مصر 2030 للتنمية تحت رعاية القيادة السياسية.

كما تضمن التكريم كل من : الأستاذ محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة ، وأعضاء لجنة دليل تميز الأداء في الخطة الاستثمارية ، والعاملين بالإدارة العامة للتخطيط، والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذا اللفتة من المحافظ، مؤكدين على أنها جائزة وتكريم لهم ، وأنها بمثابة تحفيز كبير لهم، وأنهم فوجئوا بهذا التقدير الكبير من المحافظ، عندما زارهم وأهداهم الجائزة وحرصه على تكريمهم ،مؤكدين في نفس الوقت أن هذه اللفتة الطيبة بمثابة دعم وتحفيز للحفاظ على هذا التميز

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة "اليوم"،بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس" ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياءالعربي "مقررة المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان ،الأستاذ محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.