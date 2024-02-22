جامعة بني سويف توقع اتفاقية تعاون مع المعهد القومي للاتصالات

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور احمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات ، اليوم، اتفاقية تعاون بين كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والمعهد القومي للاتصالات وذلك في مجال التدريب والاستشارات الفنية والأبحاث العلمية، يأتي الاتفاق في إطار التكامل والتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة في ظل الجمهورية الجديدة.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية والدكتورة هبة الله محمد عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال جمال الدين محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد مراد عبد الرحمن مدرس اتصالات الفضاء، والدكتور نور محمد سلم مدرس اتصالات الفضاء ، والدكتور محمد محمود يوسف مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومن المعهد الدكتور محسن طنطاوي المشرف على مقررات المعهد بمركز إبداع مصر الرقمية ، والدكتورة رشا سمير منسق مبادرة مصر الرقمية، والدكتورة ساره احمد مدير الإدارة الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من التعاون مع المعهد هو تبادل الخبرات العلمية بما يعود بالنفع على المجتمع والاستعانة بأساتذة المعهد في مجال الأبحاث العلمية المشتركة ومشروعات التخرج للطلاب، فضلاُ عن التعاون في مجال التدريب العلمي والميداني لتقديم الدعم الكامل لتنمية مهارات طلاب الكلية، بالإضافة إلى التعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مختلف الأنشطة البينية وذلك بهدف تحسين وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات لدي الطلاب.

من جانبه، أكد الدكتورة أسامة شلبية حرص الكلية على التعاون مع العديد من الجهات والوزرات في إطار السعي الدائم للتطوير المستمر للعملية التعليمية لمواكبة التطويرات السريعة وخاصة التكنولوجية الحديثة لدفع التنمية، فضلاً عن المساهمة في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل .

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.