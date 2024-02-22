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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب طلاب كلية علوم الأرض في جامعة بني سويف بشركة مياه مطروح

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تدريب طلاب كلية علوم الأرض بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.

 يأتي التدريب في  إطار تنشيط وتنمية مهارة قدرات طلاب الكلية وربط المقررات العلمية بالواقع العملي، و ذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد الجيد  عميد الكلية ، والدكتور فتحي أبو السعود  رئيس قسم جيولوجيا المياه والبيئة.

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من جانبه، أوضح رئيس الجامعة ، أن التدريب شمل  طلاب المستوى الثالث والرابع بقسم جيولوجيا المياه والبيئة وذلك خلال أجازه نصف العام حيث تم تدريب الطلاب في محطات التحلية ومعامل المياه والصرف والبحوث وتعرفوا خلال التدريب على  أنشطه الشركة المختلفة من خلال المتخصصين بالشركة، مشيراً إلى أن التدريب العملي يساهم في إكساب الطلاب العديد من المهارات المهمة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويعزز من مهارات التعلم الذاتي  لدي الطلاب وذلك من خلال نقل المعارف التي اكتسبها الطلاب من الناحية الأكاديمية الي المنحى العملي.

 

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