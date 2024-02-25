بني سويف تستقبل 66 سائحا على متن باخرة في طريقها إلى أسوان

استقبلت محافظة بني سويف،الباخرة السياحية " داركم ( فندق عائم) خلال رحلتها من القاهرة في طريقها إلى أسوان ، على متنها فوج قوامه 66 سائحاُ من : إنجلترا ، كندا ، النمسا ،وكان في استقبال الفوج : الأستاذة رانيا عزت مدير عام السياحة ،الأستاذة هبة السيد وكيل الإدارة،الأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.



وبتوجيهات من المحافظ" د.محمد هاني غنيم" أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحيا، أثناء توقف الفوج بالمحافظة ، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل ، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وقد أعرب السياح عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في المحافظة وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية لتوثيق زيارتهم لبني سويف ،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان.