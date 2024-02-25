مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا للجمهور بشأن مباراة الزمالك وابو سليم الليبي عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني :"‏أبو سليم الليبي ضد الزمالك ..ما هي توقعاتكم لمباراة اليوم".

يلتقي نادي الزمالك، أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية اليوم في السادسة مساءا، علي ملعب 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراته المرتقبة أمام أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: سيد نيمار - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو - ناصر منسي

يقود الفريق الفني للزمالك البرتغالي جوزيه جوميز، الذي يسعى لمواصلة تصدر المجموعة وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرص التأهل، بينما يحتل أبوسليم الليبي المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط.