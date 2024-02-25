بعد انقطاع سنتين.. نسرين طافش تعود إلى رياضتها المفضلة |فيديو

نشرت الفنانة نسرين طافش مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهى تمارس رياضة التنس.

وقالت نسرين طافش: «رجعت بعد انقطاع سنتين عن الرياضة المفضلة عندي التنس اللي بلشت ألعبها من ألفين و عشرة بالبداية حبيتها لأني كنت أحب لبس التنس بس بعدين تعلقت بمتعة هذه الرياضة الرائعة وعرفت فوايدها، طبعا جربت بنت عمها الاسكواش وحسيتها شوي أعنف من التنس يللي بتعلم التركيز بالهدف وسرعة البديهة وبتخليني انسى اي مشكلة برة الملعب وبتشغل كل عضلات الجسم و بتعمل كارديو رائع وإحساس أروع بعد كل لعبة» .

وظهرت نسرين طافش ، مجددا حيث تغيب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.