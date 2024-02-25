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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نقل رضا البحراوى إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

رضا البحراوى
رضا البحراوى

تعرض الفنان رضا البحراوى لأزمة صحية مفاجئة ونقل على أثرها إلى المستشفى وهو ما كشف عنه أحد أقاربه علر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

رضا البحراوى

ونشر أحد أقارب رضا البحراوى صور له من داخل المستشفى وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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رضا البحراوى

تصدرت أغنية رضا البحراوي الجديدة "أنا الحدوتة" قائمة تريند موقع يوتيوب بعد ساعات من طرحها، بعدما قدم لها دعاية مسبقة عبر تطبيق تيك توك.

حققت أغنية رضا البحراوي الجديدة حوالي ربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال ساعات، وأصبحت رقم 1 ضمن قائمة الأعمال الموسيقية المطروحة مؤخرا.

أغنية "أنا الحدوتة" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، ومن إنتاج "هاي ميوزيك" طارق عبد الستار، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن الفنان رضا البحراوي، حصل الأسبوع الماضى على جائزة أفضل مطرب شعبى لعام 2023 فى إحدى المهرجانات الفنية، وقام بإهداء الجائزة إلى جمهوره.

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