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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مباحثات بين الرئيس الفلسطيني وملك الأردن حول تطورات العدوان على غزة

غزة
غزة

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية بالأردن، آية السيد، إن القمة الثنائية التي ستعقد خلال الساعات المقبلة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ستتطرق للحديث عن آلية ترتيب السلطة الفلسطينية خاصة بعد الأخبار التي تم تداولها عن احتمالية وجود تعديل على الحكومة الفلسطينية.

الحكومة الإسرائيلية تقرر تقييد عدد المصلين بالمسجد الأقصى

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه سيتم تناول امكانية وجود نائب للرئيس الفلسطيني وبحث آلية إدخال المساعدات في الفترة المقبلة خصوصا خلال شهر رمضان المبارك إلى جانب التطرق إلى موضوع الاقتحامات التي تحدث من قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة في باحات الأقصى.

وتابعت أن الحكومة الإسرائيلية اعلنت مجموعة من القرارات حول تقيد عدد المصلين بالمسجد الأقصى وايضا أعمارهم وهو أمر يهم الأردن حيث أن المقدسات في القدس تابعة للوصاية الهاشمية.

وذكرت أن الحديث بين الرئيس الفلسطيني والملك عبدالله الثاني على آلية لإيجاد دعم و حشد دولي من أجل إيقاف هذه الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى إلى جانب عمليات الاستيطان فضلا عن الحديث حول الهدنة التي يمكن التوصل إليها خلال الأيام المقبلة.

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