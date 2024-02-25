عضو شعبة الزيوت: انخفاض أسعار الزيت بنسبة 30 إلى 40% في هذا الموعد

طمأن السيد بسيوني عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المواطنين حول أرصدة الزيوت مع قرب حلول شهر رمضان قائلا : " كمية الزيوت المستوردة والموجودة في الموانئ تكفي لتغطية احتياجات المصريين حتى عيد الأضحى المبارك .



وتابع بسيوني، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “هذا شيء مطمئن بدأت هناك إجراءات تدبير العملة للشركات من البنوك اعتبارا من الغد” .

تراجع أسعار الزيوت



وحول تراجع أسعار الزيت مع استمرار تدبير العملة، قال: "بالطبع سيحدث لكن لن يتم ذلك بشكل سريع وطالما الزيت موجود في الموانئ مش بيكون مدفوع سعره للمورد وبمجرد تدبير العملة ويتم سداد القيمة التي يتم الإفراج عنها وتشغيل المصانع الفترات الماضية كان يتم تسديد القيمة بقيمة كبيرة نتيجة تذبذبات سعر الصرف بفارق 44 جنيها عن سعر الجنيه أمام الدولار لدى البنك المركزي بنسبة 142% زيادة ومع ذلك الشركات لم ترفع الأسعار حينها بنفس القدر وحاولت بقدر الإمكان رفع الأسعار عبر أخذ متوسطات سعرية ".



وأضاف "المؤشر العام يشير إلى أن سعر صرف العملة يتراجع ومع استمرار التدبير والتراجع في سعر الصرف ستكون الكميات المفرج عنها في الموانئ بها قدر من الخصومات".



وقاطعته الحديدي : “ما هو لازم هيبقى في تراجع أنت كنت بتبيع على أساس سعر تدبير الدولار كانت قيمته 70 جنيها والآن مع الإجراءات الجديدة ويتم التدبير بسعر 50 جنيها مش هنحس بيه في السوق”، ليرد قائلا : "لا سوف يشعر به المواطن بالفعل، والدليل على ذك أننا بدأنا قبل خمسة أيام قامت معظم الشركات الكبرى بعمل خصومات على الأسعار بقيم تتراواح ما بين 15-25% بالفعل في جميع معارض أهلا رمضان".



قاطعته الحديدي مجددا: سيبك من الأسعار الزيوت في معارض أهلا رمضان بسأل على الأسعار في السوق الحر في السوبر ماركت، مش هتنزل مع تراجع سعر الصرف الخاص بالتدابير ومع الإفراجات ؟ ليعقب : “ مؤكد سيحدث وده مش دلوقتي من 30 عاما وطول عمر الأسعار بتطلع وبتنزل وفقا للأسعار العالمية، والآن يضاف إليها سعر العملة في السوق المحلي كعامل مؤقت و مع التدبير الحالي الذي سيبدأ البنك توفيره ولو وفر البنك تلك التدابير بنسبة 100% سوف ينعكس على الأسعار بنسبة 30-40% وسوف يشعر بها المواطن خلال الشهور القادمة” .



وأضاف: "بدأنا خصومات علشان شهر رمضان مبارك وأعلنا عنها والمستهلكين بينزلوا يأخدوا الاحتياجات أما على مستوى السوق الحر مع التزام البنوك بتوفير التدابير للشركات سيتم إعادة النظر في الأسعار وسوف يشعر بها المواطن بمجرد الإفراج سيتم تخفيضها".