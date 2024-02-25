عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو شعبة الزيوت: انخفاض أسعار الزيت بنسبة 30 إلى 40% في هذا الموعد

طمأن السيد بسيوني  عضو شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المواطنين  حول أرصدة الزيوت مع قرب حلول شهر رمضان  قائلا : " كمية الزيوت المستوردة والموجودة في الموانئ تكفي لتغطية احتياجات المصريين  حتى عيد الأضحى المبارك   . 


وتابع بسيوني، خلال مداخلة  عبر  برنامج  "كلمة أخيرة "، الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: “هذا شيء مطمئن  بدأت هناك إجراءات تدبير العملة  للشركات من البنوك اعتبارا من الغد” . 

  تراجع أسعار الزيوت


وحول  تراجع أسعار الزيت مع استمرار تدبير العملة،  قال: "بالطبع سيحدث لكن لن يتم ذلك بشكل سريع  وطالما الزيت موجود في الموانئ مش بيكون مدفوع سعره للمورد وبمجرد تدبير العملة ويتم سداد القيمة التي يتم الإفراج عنها وتشغيل المصانع  الفترات الماضية كان يتم  تسديد القيمة بقيمة كبيرة  نتيجة تذبذبات سعر الصرف  بفارق 44 جنيها عن سعر الجنيه أمام الدولار لدى البنك المركزي بنسبة 142%  زيادة ومع ذلك الشركات لم ترفع الأسعار حينها بنفس القدر  وحاولت بقدر الإمكان رفع الأسعار عبر أخذ متوسطات سعرية ". 

وأضاف "المؤشر العام  يشير إلى أن سعر  صرف العملة يتراجع   ومع استمرار  التدبير  والتراجع في سعر الصرف ستكون الكميات المفرج عنها في الموانئ   بها قدر من الخصومات". 


وقاطعته الحديدي : “ما هو لازم هيبقى في تراجع أنت كنت بتبيع على أساس  سعر تدبير الدولار كانت قيمته 70 جنيها والآن مع الإجراءات الجديدة  ويتم التدبير بسعر 50 جنيها مش هنحس بيه في السوق”،   ليرد قائلا : "لا سوف يشعر به المواطن بالفعل،  والدليل  على ذك أننا بدأنا قبل خمسة أيام قامت معظم الشركات الكبرى بعمل خصومات على الأسعار بقيم تتراواح ما بين 15-25%  بالفعل في جميع معارض أهلا رمضان". 

بعد خفضها 5 جنيهات.. سعر زجاجة الزيت في معرض أهلا رمضان 2024

الخير على الأبواب| التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان


قاطعته الحديدي مجددا: سيبك من الأسعار  الزيوت في معارض أهلا رمضان بسأل على الأسعار في السوق الحر   في السوبر ماركت،  مش هتنزل مع تراجع  سعر الصرف الخاص بالتدابير  ومع الإفراجات ؟ ليعقب : “ مؤكد سيحدث وده مش دلوقتي من 30 عاما وطول عمر الأسعار بتطلع وبتنزل وفقا للأسعار العالمية،  والآن يضاف إليها  سعر العملة في السوق المحلي  كعامل مؤقت و مع التدبير الحالي الذي سيبدأ البنك توفيره  ولو وفر البنك تلك التدابير بنسبة  100% سوف ينعكس على الأسعار بنسبة 30-40% وسوف يشعر بها المواطن خلال الشهور   القادمة” . 


وأضاف: "بدأنا خصومات  علشان شهر رمضان مبارك وأعلنا عنها والمستهلكين بينزلوا يأخدوا الاحتياجات  أما على مستوى السوق الحر  مع التزام البنوك بتوفير التدابير للشركات  سيتم إعادة النظر في الأسعار وسوف يشعر بها المواطن  بمجرد الإفراج سيتم تخفيضها".

أسعار الزيت الإعلامية لميس الحديدي البنك المركزي برنامج كلمة أخيرة سعر الصرف عيد الأضحى شهر رمضان اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

موضوعات متعلقة

الخير على الأبواب| التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان

طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الزيت والعيش السياحي

ترشيحاتنا

دعاء خواتيم شهر شعبان.. الاستعداد لرمضان بهذه الطريقة

أمين الفتوى: أسرار وحرمات البيوت أصبحت سلعة على السوشيال ميديا

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

رهينة إسرائيلية سابقة: نتنياهو يعطي الأولوية لبقائه السياسي.. ونسي المحتجزين لدى حماس

باب التقديم مفتوح.. وظائف شاغرة في الخط الثالث للمترو

الولايات المتحدة تهدد باستخدام حق النقض ضد قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضي لامع.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها |شاهد

دون أدوية .. علاج بحة الصوت سريعا

مبلغ صادم.. سعر فستان عبير صبري يثير الجدل| تعرف عليه

ملابس رياضية .. درة تشعل السوشيال ميديا بظهورها| شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ