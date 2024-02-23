الخير على الأبواب: التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان

في خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، أعلن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، عن قرار جديد يتعلق بتخفيض سعر زيت الخليط بحجم 800 مللي إلى 65 جنيهًا. وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الشعب المصري.



وتعتبر السلع الأساسية مثل زيت الخليط من الحاجات الضرورية للمواطنين، وتأثر توفرها وأسعارها بشكل كبير على مدى الاستقرار المالي والاقتصادي للأسر. وبالتالي، فإن تخفيض سعر زيت الخليط يعد خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء المالي عن الفئات الأكثر احتياجًا.



