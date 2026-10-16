المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض تقر برسوبها في امتحان المحاماة وتدافع عن وصف نفسها بالمحامية

أقرت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، كاتي زاكاريا، بأنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين، لكنها دافعت عن وصف نفسها بالمحامية، قائلة إنها استشارت متخصصين قانونيين أكدوا لها أن استخدام هذا الوصف مقبول.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن خبراء قانونيين أوضحوا أن عدم حصول "زاكاريا" على ترخيص لمزاولة المحاماة في ولاية كاليفورنيا لا يتيح لها تقديم نفسها باعتبارها محامية مرخصة.

وفي مقابلة، تحدثت زاكاريا عن ظروف تعيينها، موضحة أنها استيقظت في الثالثة صباحا للاستعداد لأول مؤتمر صحفي لها، الذي استمر أقل من ست دقائق، بسبب ارتباطات ترامب في ذلك اليوم. وأضافت أنها تركز حاليا على أنشطة الرئيس وتصريحاته، ولا تتابع التغطيات الإعلامية المتعلقة بها.