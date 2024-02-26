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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء عمليات قلب للمرضى غير القادرين بقرى كفر الشيخ

صدى البلد

أعلنت جمعية الأورمان، تنفيذ 2420 عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى  محافظة كفر الشيخ وذلك منذ بدء العمل إلى الآن.

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جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنه جرى حصر المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى المحافظة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

وأشارت إلى أن الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية جاء على مستوى قرى ومراكز المحافظة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان لتحديد الحالات المستحقة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتا أنها تتم تحت رعاية المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تماماً نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية.

وأشار إلى أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجاناً.

الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية العمليات الجراحية القوافل القوافل الطبية اللواء ممدوح شعبان القلب المفتوح

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