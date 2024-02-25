عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى العميد الأسبق لكلية الطب البيطري

عميد طب بيطري كفر
عميد طب بيطري كفر الشيخ الأسبق

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى عبد العزيز عميد كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ الأسبق ومؤسس الكلية، ونقيب الأطباء البيطريين الأسبق، وأستاذ الفارماكولوجيا المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، والذي وافته المنية اليوم.

محافظ كفر الشيخ يقود حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال «الأوقاف» بليلة النصف من شعبان .. صور


أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن عميق حزن جامعة كفر الشيخ اليوم على مصابهم الجلل لواحد من أعلام الجامعة، والذي يمثل قيمة علمية وأخلاقية وإنسانية ورمزاً للعالم الذي كرس حياته بشرف وأمانة وإخلاص للعمل الجامعي.

كما أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تعازيه لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعياً للفقيد أن يتغمده الله -عز وجل- بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

الاطباء البيطريين الدكتور عبد الرازق دسوقي الطب البيطري رئيس جامعة كفر الشيخ عميد كلية الطب عميد كلية الطب البيطري كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يقود حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال «الأوقاف» بليلة النصف من شعبان .. صور

لافتتاحه قريباً.. محافظ كفرالشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال تطوير الميدان الإبراهيمى بدسوق | صور

محافظ كفر الشيخ يهنئ الأول بمسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تركيب أغطية صفايات الأمطار الجديدة بشوارع دسوق

كفر الشيخ .. قافلة طبية مجانية في قرية «الجزار» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كفر الشيخ.. تواصل الحملات اليومية للنظافة والإنارة في بيلا

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تهدد باستخدام حق النقض ضد قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

5 سيارات "زيرو" مازالت أقل من مليون جنيه .. اعرف الأسعار

دعاء آخر أيام شعبان.. خير استعداد لشهر الصيام والعبادات بهذه الطريقة

نتنياهو يواجه ضغوطا كبيرة من أهالي المحتجزين فهل يرضخ للصفقة الجديدة؟.. خبير يوضح

محمود فوزي: الحكومة أعدت خطة تفصيلية تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

تقارير إعلامية: كييف في مأزق عسكري.. وروسيا تعزز مواقعها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية .. علاج بحة الصوت سريعا

مبلغ صادم.. سعر فستان عبير صبري يثير الجدل| تعرف عليه

ملابس رياضية .. درة تشعل السوشيال ميديا بظهورها| شاهد

صور بنات شيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ