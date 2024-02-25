رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى العميد الأسبق لكلية الطب البيطري

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى عبد العزيز عميد كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ الأسبق ومؤسس الكلية، ونقيب الأطباء البيطريين الأسبق، وأستاذ الفارماكولوجيا المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، والذي وافته المنية اليوم.



أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن عميق حزن جامعة كفر الشيخ اليوم على مصابهم الجلل لواحد من أعلام الجامعة، والذي يمثل قيمة علمية وأخلاقية وإنسانية ورمزاً للعالم الذي كرس حياته بشرف وأمانة وإخلاص للعمل الجامعي.

كما أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تعازيه لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد، داعياً للفقيد أن يتغمده الله -عز وجل- بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.