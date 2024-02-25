محافظ كفر الشيخ يقود حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات.. صور

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبشي نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، حملة ليلية لإزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال التجارية بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ.

كما تفقد الخدمات والمرافق بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ، بدءا من شرق مدينة كفر الشيخ، مروراً بميدان الـ 47 وشارع الجيش، وشارع جيهان، وشارع صبري القاضي، ومحور سعد زغلول، ومشروعات الإسكان، وموقع إنشاء كوبري سخا العلوي، وصولا لمنطقة سخا "مسار العائلة المقدسة"

وتفقد المحافظ ونائبه طريق كفر الشيخ الدائري، وكورنيش القطرة وشارع عبد السلام عارف، مرورا بعدد من الشوارع الداخلية بمختلف الأحياء السكنية بمدينة كفر الشيخ، مشددا برفع الإشغالات والحفاظ على توسعة الشوارع أمام حركة السيارات.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتنسيق شوارع العاصمة موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها المحدد بالجودة المطلوبة.



شدد محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة جميع المرافق، ومتابعة دورية لأعمال النظافة وتخصيص أماكن لحاويات القمامة ومنع الإنتظار الخاطئ للسيارات، ورفع كافة الإشغالات ومواجهة التعديات، لتسهيل مرور المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.



حرص محافظ كفرالشيخ، خلال جولته على الاستماع لمطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين، موجها بالتواصل مع المواطنين ميدانيا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.



جاء ذلك بحضور أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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