محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال تطوير الميدان الإبراهيمى بدسوق | صور

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطوير الميدان الإبراهيمى "ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى" بمدينة دسوق، طبقًا لرسومات وخرائط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا التطوير يهدف لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، تساهم فى تحسين المظهر الجمالى للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين، مشيرًا أن المسجد من أشهر مساجد مصر، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

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