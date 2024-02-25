عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال تطوير الميدان الإبراهيمى بدسوق | صور

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطوير الميدان الإبراهيمى "ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى" بمدينة دسوق، طبقًا لرسومات وخرائط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

محافظ كفر الشيخ يهنئ الأول بمسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تركيب أغطية صفايات الأمطار الجديدة بشوارع دسوق

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا التطوير يهدف لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

 

وأوضح المحافظ  أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، تساهم فى تحسين المظهر الجمالى للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين، مشيرًا أن المسجد من أشهر مساجد مصر، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

IMG-20240225-WA0144
IMG-20240225-WA0144
IMG-20240225-WA0148
IMG-20240225-WA0148
IMG-20240225-WA0146
IMG-20240225-WA0146
IMG-20240225-WA0147
IMG-20240225-WA0147
IMG-20240225-WA0145
IMG-20240225-WA0145
ابراهيم الدسوقي الجهاز القومى للتنسيق الحضارى اللواء جمال نورالدين المظهر الجمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يهنئ الأول بمسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تركيب أغطية صفايات الأمطار الجديدة بشوارع دسوق

كفر الشيخ .. قافلة طبية مجانية في قرية «الجزار» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كفر الشيخ.. تواصل الحملات اليومية للنظافة والإنارة في بيلا

«النقابة للجميع» تكتسح.. ننشر أسماء الفائزين في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ

«طب كفر الشيخ» تختتم فعاليات المؤتمر العلمي السادس لجراحات العظام المتقدمة |صور

بمشاركة جامعات الدلتا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السادس لجراحات العظام بطب كفر الشيخ|صور

خلال زيارته لمستشفى العبور.. وكيل صحة كفر الشيخ يطمئن على مصابي غـزة

ترشيحاتنا

ضربة جديدة.. البرلمان يتحذ خطوات لتغليظ عقوبة حبس محتكري السلع الاستراتيجية

كواليس المحكمة.. الخطيب يقدم 21 حافظة تؤيد عمومية النادى الاهلي .. تفاصيل

أقل من 3000 جنيه.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

اجتماع هام لرئيس الوزراء لتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية

النشرة الدينية .. دعاء لنصرة غزة والمسجد الأقصى .. وأهم عمل في النصف من شعبان

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال علام يرد على ادعاءات «ميدو».. وهذه حقيقة اعتراض حسام حسن لمباراة الأهلي وإنبي

بملابس التنس.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة رياضية عبر إنستجرام |شاهد

وشها دُبل.. طبيبة تكشف عن طرق غش القهوة بالأسواق

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

فيديو

أمريكي يستلم أوردر بيتزا في قاربه بعرض البحر.. كيف حدث؟

بعد انقطاع سنتين.. نسرين طافش تعود إلى رياضتها المفضلة |فيديو

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ