محافظ كفر الشيخ يهنئ الأول بمسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الطالب أحمد حفني حسن عبده، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لحصوله على المركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM.

وأكد محافظ كفر الشيخ على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التي تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، من خلال المشاركة في برامج الأنشطة التربوية التي تعبر عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM، تعد فرصة رائعة للطلاب لإظهار شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويمكن الطلاب من عرض مهاراتهم في الكتابة والبحث وتعلم المزيد عن الموضوعات العلمية المختلفة، ومشاركة أفكارهم مع الآخرين.

أشار الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM، شملت المقالات العلمية، وتضمنت موضوعات الاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وعلم الأحياء الدقيقة، وقصص الخيال العلمي، والتي تتضمن كتابة نظرية علمية واقعية مبنى عليها خيال علمي، بهدف تنمية مهارات الكتابة والإبداع.