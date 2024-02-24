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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. قافلة طبية مجانية في قرية «الجزار» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

صدى البلد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرية الجزار التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو بدوي بمركز بيلا، والتى تستمر لمدة يومين، بإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتابعة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

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وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والمسالك، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وأشار محافظ كفر الشبخ، إلى استمرار أعمال القوافل الطبية المجانية في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة لضمان توفير الخدمات الطبية للمواطنين في جميع القرى والمدن بمراكز المحافظة.

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