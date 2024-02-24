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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تواصل الحملات اليومية للنظافة والإنارة في بيلا

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

واصلت الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، الحملات اليومية، لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة، ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لمركز بيلا.

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جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال تور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بيلا، حملة مكبرة للنظافة شملت الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية وقطاعات المدينة، ورفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها إلى المقلب العمومي، وجارٍ استمرار الحملات اليومية بنطاق مدينة بيلا بإشراف جهاز النظافة بالمدينة.

وفي قرى مركز بيلا، واصلت الوحدات المحلية حملاتها لتسوية وتمهيد الطرق ونظافة بنطاق القرى، وتم رفع نقاط وتجمعات القمامة بشوارع القرى الأم والتوابع، و تمهيد وتسوية عدد من الطرق المؤدية للقرى الأم، باستخدام معدات الوحدات المحلية، للحفاظ على المظهر الجمالي، وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، بجانب صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح أعطال كشافات الإنارة بعدد من شوارع القرى.

الحركة المرورية أسماء الفائزين الشوارع الرئيسية والفرعية المظهر الجمالي انتخابات المهندسين حملة مكبرة للنظافة جهاز النظافة

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