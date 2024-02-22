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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت التصفيات النهائية على مستوى محافظة كفر الشيخ للدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر في ألعاب خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة، بالإضافة إلى معارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

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جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات تعمل على استثمار طاقات النشء والشباب، فضلاً عن تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزز حب الانتماء للوطن.

كما أشاد "محروس" بدور الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لما له من دور كبير في نشر الوعي الرياضي والثقافي والسياسي والفني والاجتماعي وغيرها من الأنشطة والبرامج متميزة.

والجدير بالذكر أن جميع المباريات والمسابقات أقيمت بالصالة المغطاة بنادي ستي كلوب بمدينة كفر الشيخ.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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