وكيل «صحة بكفر الشيخ» يكرِّم المتميزين في مكافحة الإيدز| صور

شهد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، تكريم المتميزين من مسؤولي الإيدز في الإدارات والمستشفيات، بهدف تعزيز قدرات المشاركين في مجال مكافحة وعلاج الإيدز، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأشاد الدكتور شقوير بجهود المشاركين وتفانيهم في العمل على مكافحة الإيدز وتقديم الرعاية الصحية للمرضى. وأعرب عن فخره بتفانيهم وتميزهم في أداء مهامهم الصعبة بهذا القطاع الحساس.

وصرح الدكتور شقوير في كلمته عن أهمية العمل الذي يقوم به مسؤولو الإيدز ودورهم المحوري في تقديم الرعاية والدعم للمرضى، مشيراً إلى أن مكافحة الإيدز تتطلب تعاوناً وجهوداً مشتركة من جميع الجهات المعنية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز.

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