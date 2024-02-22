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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة بمطوبس

صدى البلد

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، في الحملات التموينية للرقابة على المحالّ التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة اللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.
 

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات على المخابز والأسواق لضبط الأسعار

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وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفات متنوعة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
 

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز والمحالّ التجارية والأسواق، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

إدارة الطب البيطرى إدارة التموين الإجراءات القانونية الحملات التموينية التموينية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المحال التجارية

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