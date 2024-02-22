محافظ كفر الشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة بمطوبس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، في الحملات التموينية للرقابة على المحالّ التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة اللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.



وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفات متنوعة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.



وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز والمحالّ التجارية والأسواق، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.