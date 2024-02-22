محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات على المخابز والأسواق لضبط الأسعار

وجه محافظ كفر الشيخ جمل نور الدين، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات على المخابز والمحال التجارية والأسواق؛ للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

وشدد على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الخميس جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية والمخابز والأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 22 محضرًا لمخالفات متنوعة لعدد من المحال التجارية، وتم تحرير المحاضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.



من ناحية أخرى، أعلن محافظ كفر الشيخ، فوز "عمر فتحى محمد العزبي" تلميذ بمدرسة سعاد زغلول الإبتدائية، بمديرية كفر الشيخ الفائز بالمركز الأول، في "المسابقة القومية للمبتكر الصغير"، للمرحلة الإبتدائية، ضمن المسابقة التي أجريت على مستوى الجمهورية، للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2023 / 2024، والتي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".



ومن جانبه ..أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن المسابقة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإبداع والبحث العلمي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ومواكبة تحديات المستقبل، وفي إطار رؤية الوزارة لتعزيز الإبداع والتفكير الإبداعي بين الطلاب.



وأضاف أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الأفكار والابتكارات والمهارات الريادية بين الطلاب الموهوبين في جميع المراحل الدراسية وتحفيزهم على التفكير الخلاق، وإتاحة حلول جديدة تواجه التحديات العلمية والتقنية، وتدريب الطلاب الباحثين على منهجية الاستقصاء العلمي في البحث والتفكير.

