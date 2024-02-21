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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط منشأتين طبيتين تعملان دون ترخيص وأدوية مجهولة المصدر بكفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ

شنت إدار العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، اليوم، حملة مكبرة؛ استهدفت التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة كفر الشيخ؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتورة أريج طه مشرف فريق إدارة كفر الشيخ، وأعضاء الفريق، بالإضافة إلى فريق من التفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء المصرية.
 

أسفرت الحملة عن المرور على 18 منشأة طبية مرخصة، وضبط 2 منشأة تعمل دون ترخيص، وتم تحرير 2 محضر حيازة واتجار في أدوية مجهولة المصدر.
 

أوضح الدكتور شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
 

كما شدد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
 

وحذر وكيل الوزارة، من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص أو استخدام أدوية مجهولة المصدر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.


ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميرة عبد السلام، على أن وزارة الصحة ستواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بشكل دوري لضمان سلامة وصحة المواطنين.

 

وأشارت مدير إدارة العلاج الحر بكفر الشيخ إلى استمرار ملاحقة المخالفين للقانون والضرب على أيديهم للحفاظ على صحة المواطن وتقديم خدمة طبية لائقة في القطاع الخاص.

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