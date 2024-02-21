محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضر مخالفات لمخابز ومحلات ببيلا

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة أيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا.

أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً مخالفات متنوعة لعدد من المحلات التجارية والمخابز منها 3 محاضر عدم إعلان سعر ومحضري شهادة صحية ومحضر عدم نظافة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحلات التجارية والمخابز، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.