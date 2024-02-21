عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضر مخالفات لمخابز ومحلات ببيلا

صدى البلد

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة أيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا.

محافظ كفر الشيخ: دعم المستشفى العام بجهاز رنين مغناطيسي جديد

محافظ كفر الشيخ: تحرير 10 مخالفات تموينية في بيلا

أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً  مخالفات متنوعة لعدد من المحلات التجارية والمخابز منها 3 محاضر عدم إعلان سعر ومحضري شهادة صحية ومحضر عدم نظافة، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحلات التجارية والمخابز، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

إدارة التموين الإجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة الحملات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: دعم المستشفى العام بجهاز رنين مغناطيسي جديد

قافلة شاملة لتوقيع الكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: تحرير 10 مخالفات تموينية في بيلا

المتهم له معلومات جنائية.. كشف غموض مق.تل حارس أمن مدرسة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود الفرق الإرشادية للزراعات الشتوية.. صور

تحصين 53 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور بكفر الشيخ

تدريب 25 طبيباً على مكافحة الدرن في كفر الشيخ| صور

ترشيحاتنا

جوعى منذ 3 أشهر.. اليونيسف : ما يحدث لأطفال غزة غير مسبوق

حكم العودة.. شاهد المندوه فى مجلس الدولة لتسلم الصيغة التنفيذية أمينا لصندوق الزمالك

خطة مصرية طموحة لرفع صادرات التمور إلى 500 مليون دولار سنويًا

الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز

أزمة بالزمالك بين الحارسين «عواد» و«صبحي» تؤجّل قرار تجديد الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

فيديو

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ