محافظ كفر الشيخ: تحرير 10 مخالفات تموينية في بيلا

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، موجها باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.



وأكد محافظ كفر الشيخ، علي مواصلة المتابعة الميدانية علي الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، للوقوف علي توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وأحكام السيطرة علي الأسواق والرقابة علي الأسعار.



وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز مدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، حملاتها التفتيشية والرقابية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتنظيم حملات رقابية لرصد كافة المخالفات وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.



ترأس الحملة، أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعضوية محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة، وربيع حافظ، بإدارة بيلا الصحية، وإدارة تموين بيلا، وقسم الإشغالات بمجلس مدينة بيلا.



واستهدفت الحملة المرور على المحال التجارية والمجازر والأسواق بدائرة مركز بيلا، وأسفرت جهودها، عن تحرير 10 محاضر متنوعة شملت 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر نظافة، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية، وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وجار العرض علي النيابة المختصة التي تولت التحقيق.