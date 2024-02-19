تدريب 25 طبيباً على مكافحة الدرن في كفر الشيخ| صور

نظمت إدارة الأمراض الصدرية بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان «مكافحة الدرن بمحافظة كفر الشيخ» والتي تستهدف 25 طبيباً من مسؤولي الدرن وأطباء الأمراض الصدرية بالمحافظة، تحت شعار «مصر خالية من الدرن».



أقيمت فعاليات هذه الدورة لمدة 3 أيام بقاعة الرنين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت رعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ وإشراف الدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ممدوح الباز، مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتور أحمد حمدي أبو العطا، مدير مستشفى صدر كفر الشيخ، والدكتورة هبة جبريل، مسئول الدرن بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

FB_IMG_1708377932380

FB_IMG_1708377993807