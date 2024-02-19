لتوفير السلع المدعمة.. محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض أهلًا رمضان

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الإثنين، معرض "أهلًا رمضان"، أمام مسجد الخياط، وسط مدينة كفر الشيخ.

يأتي هذا لمحاربة الغلاء والحد من إرتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم، مؤكدًا أن المعروضات فى معرض "أهلاً رمضان" أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هذا المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

تفقد محافظ كفر الشيخ، المعرض للتأكد من نسبة التخفيضات المقدمة وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين، واستمع محافظ كفرالشيخ، لمنظمي المعرض حول الأسعار، واطمأن من عدد من المواطنين خلال الافتتاح على آرائهم حول الأسعار والمنتجات المختلفة والسلع المعروضة ومدى تلبية المعرض لاحتياجاتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ على التوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق.

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