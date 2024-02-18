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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. تحرير 16 محضر مخالفات تموينية بمخابز بلطيم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على المخابز بالتعاون مع إدارة التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

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أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر مخالفات لعدد من المخابز تضمنت "5 محاضر عدم إعلان أسعار، 6 نظافة، 3 محاضر شهادات صحية، محضرين لنقص الوزن، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.


كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جهاز حماية المستهلك جودة رغيف الخبز

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